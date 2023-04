"Le tante critiche a Inzaghi sono sbagliate. Cosa succederebbe se l'Inter da qui in avanti portasse a casa la qualificazione in Europa, arrivasse fra le prime quattro in campionato e magari vincesse anche la Coppa Italia?". In esclusiva per Sportitalia, Angelo Gregucci lancia una provocazione dipingendo uno scenario non impossibile nel quale la dirigenza potrebbe trovarsi a decidere il futuro del tecnico dell'Inter a fine stagione.

"Dieci sconfitte in campionato sono tante e non vanno bene per una squadra come l'Inter, ma non penso che derivino dalla sottovalutazione dell'impegno. Cosa che non accadrà neanche oggi con la Salernitana", ha aggiunto l'ex assistente di Mancini sulla panchina nerazzurra.