Raggiunto dai microofni di Tutto Mercato Web, Angelo Adamo Gregucci parla tra le altre cose delle voci di mercato che riguardano i difensori: "Parlando del mercato in generale, per ora c'è poco movimento e sono le più accreditate per lo scudetto a cercare di muoversi un po'. In particolare si cercano i difensori, che sono diventati merce rara. Gleison Bremer ad esempio è forte ma le cifre di cui si parla sono non da club italiano ma da Premier. Stesso discorso per Milan Skriniar. Anche la Lazio dovrà operare in difesa e credo che serviranno due, forse tre centrali".