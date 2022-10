Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nella riunione odierna del Consiglio Federale ha presentato le linee guida delle Licenze Nazionali e delle norme di controllo per le prossime tre stagioni sportive. “Basta spendere più di quanto ci si possa permettere, bisogna creare le condizioni affinché il nostro movimento sia veramente sostenibile. Lo scopo - ha spiegato Gravina - non è impedire di fare calcio, ma creare le condizioni affinché il nostro movimento sia veramente sostenibile. Dobbiamo ribadire un concetto chiaro, che è quello di non potersi più indebitare senza disporre di liquidità. Non si può spendere più di quanto ci si può permettere”.