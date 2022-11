Ora è anche ufficiale: Robin Gosens ha perso il treno per Qatar 2022. Il laterale interista è stato escluso dalla lista dei 26 convocati del ct Hansi Flick pubblicata in queste ore sui canali ufficiali della Federcalcio tedesca. Indiscrezioni di stampa, quindi, confermate: l'ex Atalanta, complice anche lo scarso impiego nel club, non farà parte della spedizione teutonica per il primo Mondiale invernale della storia.