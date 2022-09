"Io ho votato contro l'abbattimento di San Siro nella passata consiliatura perché, anche con i correttivi richiesti alle società, non vedevo l'interesse pubblico nell'operazione. Lo stadio è funzionale, funzionante, storico, ha ospitato di recente la finale di Champions League, sarà la sede della cerimonia d'apertura di Milano-Cortina. Si fanno tanti concerti. Parliamo del terzo monumento più visto in città". Così Alessandro Giungi, consigliere del Partito Democratico facente parte della maggioranza nel Comune di Milano, spiega la propria contrarietà al progetto del nuovo stadio per Milano. "L'impatto ambientale di un abbattimento è poco sostenibile, tra macerie e nuovo impianto - spiega a Mi-Tomorrowi -. Ci vorrebbero migliaia di camion. La zona sarebbe completamente sconvolta. Fuga dei club? Da consigliere devo agire per quello che è il mio intendimento, non perché c’è la minaccia che vadano via".