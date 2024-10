Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, è tornato a parlare ai microfoni di Radio CRC dell'interesse palesato in estate dall'Inter, quando la permanenza del giocatore in azzurro appariva in bilico: "L'Inter è stata la prima squadra ad interessarsi a Di Lorenzo in estate. Chiarisco: Giovanni è sempre stato felice di rimanere al Napoli. La situazione estiva ci ha disturbati un po’, poiché lui si è sentito maltrattato. Vedersi trattato in questo modo alla prima difficoltà ha fatto male a me e al calciatore. Di Lorenzo, però, è sempre voluto restare al Napoli!".

Il discorso si sposta poi su Sebastiano Esposito, partito benissimo con l'Empoli: "Lo ha lanciato Antonio Conte all’Inter. Ha grandi potenzialità. Lui mi dice sempre scherzando che non capisco nulla di calcio, ma a volte quando lo vedo giocare mi ricorda Roberto Baggio. Ha solo perso alcuni anni per alcuni errori che ha commesso, ma doveva maturare. Futuro al Napoli? Non mi sbilancio, ma ha un solo anno di contratto all’Inter, anche se i nerazzurri hanno sempre fortemente creduto in lui, e ci credono ancora".