David Lopez, centrocampista del Girona, ha accompagnato Michel nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions League col Milan. Un ritorno in Italia per lui, che negli anni scorsi ha vestito la maglia del Napoli. E proprio per il Napoli, Lopez ha un augurio particolare: "Ovviamente seguo il campionato italiano, è una stagione bella per il Napoli. Spero di vederli vincere lo Scudetto un'altra volta; sarebbe qualcosa di incredibile che lo vincano due volte in pochi anni".