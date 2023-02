In occasione del 'Safer Internet Day', la 'Giornata Mondiale per la sicurezza in Rete', una delegazione del Settore Giovanile dell'Inter si è recata a Palazzo Lombardia per partecipare al convegno organizzato dal Centro Adolescenti di Casa Pediatrica dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, motore importante per le iniziative legate alla lotta al bullismo, cyberbullismo e alle dipendenze, con la presenza di tanti attori istituzionali che si dedicano ai temi adolescenziali.