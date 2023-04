Nessuna domanda da parte della stampa italiana per Roger Schmidt, tecnico del Benfica, ieri al Da Luz dopo la gara contro l'Inter. I giornalisti giunti dal nostro Paese non hanno potuto interloquire col tecnico tedesco nel corso della conferenza stampa post-match e non hanno fatto a meno di esprimere il loro disappunto una volta che Schmidt ha lasciato la sala conferenze.