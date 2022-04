Alla vigilia del derby che vale una stagione contro il Genoa, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo fa capire in conferenza stampa di non aver mai pensato a rilassarsi dopo la vittoria di Venezia, alla quale è seguito un nuovo periodo tormentato per i blucerchiati:"Che fosse finita dopo Venezia non l'ho mai pensato. Il campionato è molto equilibrato. Ci sono risultati che nessuno avrebbe immaginato, come l'Inter che perde a Bologna, o che la Salernitana facesse 9 punti in 3 partite. Che per noi fosse un campionato dove avremmo dovuto lottare fino all'ultimo ne sono sempre stato consapevole, anche dopo Venezia".