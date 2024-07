Intervistato da Tuttosport, l'ex calciatore - oggi opinionista - Emanuele Giaccherini parla così della lotta Scudetto in Serie A: "Il mercato della Juve convince? Certo che sì, sono stati presi due ottimi giocatori per il centrocampo e ora si parla di Koopmeiners. Sono acquisti mirati e non è finita qui: dal mercato però si capisce cosa vuole la società, ovvero tornare protagonista".



Su Conte e il Napoli: "Sicuramente per il mister avere le settimane libere sarà un vantaggio, però bisogna ricordare che ha preso una squadra quasi a pezzi, il campionato scorso per il Napoli è stato disastroso. Non sarà facile essere subito al livello dell'Inter, ma con Conte gli azzurri accorceranno il tempo necessario per tornare a competere per la vittoria».



Juve, Napoli, Milan... tutte comunque dietro l’Inter? "Si, assolutamente sì. Ma non solo perché l'Inter ha vinto lo scudetto e dunque è la favorita. L'Inter riparte dalle certezze, non ha venduto nessuno dei big e si è rafforzata con il portiere titolare del Genoa e due top player come Zielinski e Taremi. E chissà, forse arriverà qualcun altro. L’antagonista dell’Inter, oggi, è l’Inter stessa; al momento non vedo una squadra al livello dei nerazzurri".