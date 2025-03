Amir Ghalenoei, ct della Nazionale iraniana, non ha potuto esimersi dall'elogiare Mehdi Taremi dopo che l'attaccante dell'Inter ha segnato due gol nel pareggio per 2-2 con l'Uzbekistan, un pareggio grazie al quale il Team Melli si è assicurato la qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo 2026. "Un grande giocatore deve dare il massimo sia dal punto di vista tecnico che fisico. Taremi è uno di loro e, anche se gioca per una grande squadra, non è in buone condizioni e avrebbe potuto perdere la stagione, ha giocato, è stato con la squadra e ha giocato per la gente. È stato scelto come miglior giocatore in campo e sono felice che, nella maggior parte delle partite, sia il miglior giocatore in campo della nostra squadra".

Curiosità: nel dopopartita, i due si sono presentati in conferenza stampa dove si è verificato un curioso fuoriprogramma: i giocatori della Nazionale hanno raggiunto festanti la sala conferenze per sottoporre Ghaleonei e Taremi ad una doccia non programmata (QUI IL VIDEO).