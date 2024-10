Denzel Dumfries sposa in pieno l'analisi di Stefan de Vrij, che aveva parlato di 'Germania di un altro livello', a margine della sconfitta della Nazionale dei Paesi Bassi all'Allianz Arena, nella quarta giornata di Nations League: "Oggi non siamo stati all'altezza - ha detto senza giri di parole l'interista nell'intervista a NOS - . È difficile da accettare, ma dobbiamo essere onesti. Ora non dobbiamo buttare tutto nella spazzatura e dimenticare quanto fatto precedentemente".