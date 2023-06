Hansi Flick non ha intenzione di fare alcun passo indietro, vuole restare sulla panchina della Germania per invertire un trend di risultati che fa a pugni con la storia della nazionale 4 volte campione del mondo. "Ovviamente sono molto deluso dal fatto che non siamo riusciti a mettere in pratica ciò che avevamo preparato - ha ammesso il ct teutonico in conferenza stampa dopo il ko in amichevole con la Colombia -. Questo è un periodo negativo che dobbiamo interrompere. A settembre dobbiamo fare prestazioni diverse. Vedremo una squadra diversa e poi inizieranno ad arrivare i risultati. Siamo convinti di avere una buona squadra e buoni giocatori".