Intervistato da Il Giornale, l'ex giocatore del Milan, George Weah ha risposto anche sulla lotta scudetta, accesa contesa tra l'Inter e la Juventus, squadra nella quale milita il figlio Timothy: "Chi vince è più forte, il resto sono chiacchiere" ha detto.

"Nel calcio le cose cambiano in fretta e per ora non ha vinto nessuno. Tifo Juve e tifo Tim, sarebbe bello che anche lui vincesse lo scudetto al primo anno in Italia, come me. Se ho nostalgia del Milan? Come potrei non averne? A Milano ho trascorso 4 anni e mezzo molto intensi, con grandi compagni di squadra e grandi vittorie. Ho amato il Milan e i suoi tifosi. Io resto milanista, ma tifo Juve. Si può?".