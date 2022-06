Claudio Gentile, ex ct dell'Under 21, benedice la scelta di Mancini di lanciare altri giovani esordienti in azzurro, tra cui Willy Gnonto. "Senza dubbio è la strada da seguire, i giovani sono la speranza e il futuro - dice a Radio Anch'io Lo Sport - Fa benissimo Mancini a selezionare ragazzi che si stanno affacciando alla massima categoria per pescare chi può dare molto alla maglia azzurra. Dobbiamo continuare a fare risultati perché l'Italia è l'Italia. Negli ultimi anni si sono scelti soprattutto stranieri. Abbiamo perso il passo che avevamo in alcuni ruoli, come in difesa".