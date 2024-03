Josep Martinez si concede in una lunga intervista a i microfoni de Il Secolo XIX. Il portiere del Genoa, protagonista di una chiacchierata in compagnia della collega Camilla Forcinella, spiega i motivi che l'hanno spinto a sposare il Grifone ed elegge poi l'avversario più forte incontrato: "Anche se contro di noi non ha fatto benissimo, mi ha impressionato Lautaro Martinez", assicura lo spagnolo.