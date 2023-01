Impatto importante quello di Mauro Icardi nella nuova realtà del Galatasaray. Lo assicura George Gardi, l'intermediario che si è occupato del passaggio al Cimbom dell'ex attaccante dell'Inter: "Mauro è una goduria non solo per i tifosi del Galatasaray ma per tutti gli amanti del calcio in generale. E’ un giocatore che se tira fa gol e se non sente la possibilità di segnare manda in gol gli altri. In casa Galatasaray la soddisfazione è stata doppia, perché quest’estate il Fenerbahce aveva tentato in tutti i modi di firmarlo. Con mia soddisfazione lui ha scelto la storia del Galatasaray", le sue parole a Tutto Mercato Web.