Gianluca Galliani, figlio dell'ad del Monza Adriano Galliani, ha espresso ai microfoni di TVPlay il proprio apprezzamento nei confronti di Valentin Carboni, l'attaccante arrivato in prestito dall'Inter: "Io credo che Carboni abbia potenzialità enormi, ed è un ragazzo intelligente che mi piace tanto. Ha bisogno di esperienza, non può tornare all’Inter ma deve continuare a giocare e a portare avanti un percorso di crescita. Metterlo in un top team ora sarebbe un errore, ma credo proprio che i dirigenti nerazzurri non lo faranno. Il Monza è una squadra che ha competizione e quindi credo che questa stagione gli stia servendo per diventare un giocatore migliore".

Galliani parla anche di Michele Di Gregorio, portiere cresciuto nel vivaio dell'Inter e tornato in orbita nerazzurra: "Di Gregorio e Andrea Colpani hanno contratti lunghi. Se qualcuno vorrà portarli via dal Monza ci sarà da impegnarsi. Di Gregorio è tra i migliori portieri d’Europa, e non è assolutamente certo che possa lasciare il Monza, che è una squadra che ragiona in maniera diversa e vuole cercare di vincere più partite possibile per poi capire cosa fare a fine stagione”.