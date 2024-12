Alla vigilia del match tra Genoa e Torino, il doppio ex Fabio Galante ha parlato alla Gazzetta dello Sport commentando anche le indiscrezioni sul futuro della società granata, con Urbano Cairo che si è detto pronto alla cessione qualora arrivasse qualcuno più ricco di lui: "Io considero Cairo allo stesso livello di Moratti Moratti e di Aldo Spinelli, due grandi dirigenti che ho conosciuto bene: sono tutti e tre dei presidenti-tifosi. Imprenditori anzitutto appassionati della squadra, che rischiano in proprio, che cercano strenuamente il meglio, che vivono le stesse emozioni di chi soffre e gioisce in curva, vanno a vedere gli allenamenti, conoscono i loro giocatori pure nel privato. Il popolo granata vuole sostenere con calore chi dà l’anima e si spende al massimo".