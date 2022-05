Dopo il dichiarato rinnovo del capitano Samir Handanovic, il quesito più gettonato del momento per l'Inter è: "Perisic rinnoverà?". Domanda che i colleghi presenti oggi in conferenza stampa della vigilia di Inter-Sampdoria hanno posto anche al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che ha sinceramente espresso il suo auspicio di avere a disposizione il croato anche negli anni a venire: "Chiaramente, è il mio desiderio. Ho un appuntamento con la società la prossima settimana per parlare della prossima stagione. Fino ad oggi avevamo la finale di Coppa Italia e queste ultime gare di campionato. Con la società c'è un rapporto aperto, franco. Ci troveremo e faremo il punto".