Christoph Freund, ds del Bayern Monaco, parla in conferenza stampa dopo l'eliminazione dalla Champions patita dall'Inter. "Era il nostro grande sogno, ed è andato in frantumi. Fa parte del calcio - dice -. Le circostanze non erano così facili. Abbiamo discusso di efficienza e dei piccoli dettagli che hanno fatto la differenza. Non credo che la squadra si lascerà abbattere".

"Ci sono due aspetti - prosegue -: la prestazione, che è stata molto buona nelle ultime settimane, e quello che ne è derivato: non ci siamo riusciti. Ciò nonostante, la squadra è sulla strada giusta. Abbiamo un grande obiettivo per le prossime settimane: riconquistare il titolo di Bundesliga".