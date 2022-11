La Roma come unico, grande obiettivo. Davide Frattesi, centrocampista della Roma, intervistato dal Corriere dello Sport torna sul ritorno in giallorosso sfumato quest'estate: "Ero convinto che fosse tutto fatto. E ho già spiegato di aver pagato questa delusione con un ritiro estivo inadeguato, irrispettoso verso il Sassuolo. L’allenatore, Alessio Dionisi, mi ha dovuto allontanare un paio di volte dall’allenamento perché non ero concentrato. Giusto così. D’altra parte, anche qui, capisco la Roma: non poteva aspettare tutta l’estate per prendermi.

Ma prima o poi sento che ce la farò a tornare alla Roma. Anzi, come si dice dalle mie parti, 'je la faccio'. Già a gennaio? Non credo, perché penso che il Sassuolo adesso abbia bisogno di me, magari in estate sì. Io comunque al Sassuolo sto bene e ho grande rispetto del club e dei tifosi che mi hanno sempre trattato benissimo. Vediamo più avanti cosa succederà". Per alcune settimane si è vociferato anche di interessi di altre squadre, tra cui l'Inter, e il centrocampista neroverde non lo nega: "Qualcosa c’era anche l’estate scorsa, le proposte non mancano. Ma io ho espresso una preferenza”.