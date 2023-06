Giovanni Francini, vecchia gloria del Torino cresciuto nelle giovanili granata, parla oggi su Tuttosport del futuro di Alessandro Buongiorno. "Come modo di giocare lo vedo molto simile a Bastoni dell’Inter e secondo me ha tutte le carte in regola per seguire le orme dell’interista. Spero possa continuare al Toro ancora per tanti anni: la società giustamente punta tanto su Buongiorno e fa bene. In generale, ritengo non gli manchi nulla per vivere una grande carriera. Con la maglia del Toro, ma anche con la Nazionale".