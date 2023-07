"Una pessima, forse improvvisata gestione da parte di chi lo rappresenta, il suo avvocato non sta tutelando un calciatore tra i top in Europa. Una leggerezza. Aspetto le parole di Lukaku, finora zitto, dopo quel “mai alla Juve” detto in passato...". Così Francesco Facchinetti, noto tifoso interista, si è pronunciato tramite il Corriere della Sera riguardo alla vicenda del calciatore belga.