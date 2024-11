L'ex portiere Alberto Fontana ha parlato a Radio Firenze Viola, soffermandosi sulla prospettiva della sfida di domani sera tra Fiorentina e Milan. Di seguito la sua analisi: "Scontro diretto? Se lo gioca più l'Inter come scontro diretto, la Fiorentina non ha niente da perdere e si trova meritatamente in alto, a Milano sono consapevoli della sua forza".