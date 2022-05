Cristiano Biraghi rimarrà, ma per l'estate si attende una rivoluzione sulla corsia di sinistra in casa Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Aleksa Terzic non ha convinto più di tanto il tecnico Vincenzo Italiano che invece pare intenzionato a testare nel ritiro di Moena la crescita di Luca Ranieri dopo la buona annata a Salerno. Sul mercato, invece, l'attenzione dei gigliati è rivolta a Fabiano Parisi, seguito di recente dal vivo dai viola e nel mirino anche dell'Inter.