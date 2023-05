Subito dopo il triplice fischio di Roma-Salernitana di questa sera, all'Olimpico si muoverà la macchina organizzativa per la finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Fiorentina e Inter di mercoledì sera. Come riporta la Gazzetta dello Sport, panchine e spalti saranno arricchiti dai classici pannelli con il brand del torneo nazionale. Tanti anche i rappresentanti delle istituzioni attesi in tribuna: dal numero uno del Coni Giovanni Malagò, ai presidenti di FIGC e Lega Serie A Gabriele Gravina e Lorenzo Casini fino al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Saranno oltre 60mila gli spettatori presenti allo stadio, divisi equamente tra sostenitori nerazzurri e gigliati. Circa 30mila biglietti sono stati messi a disposizione di ciascuno dei due club, con l’Olimpico che verrà "spezzato in due" all’altezza della linea del centro: la sezione Nord è stata riservata agli interisti, il lato Sud invece accoglierà i tifosi della Fiorentina. Rimangono top secret invece le scenografie organizzate dalle due curve: entrambe però sembrano avere in serbo uno spettacolo mozzafiato.