Si terrà il prossimo 4 novembre l’assemblea per la modifica dello statuto federale della FIGC. Il Consiglio federale, riunitosi oggi a Roma, ha inoltre deliberato poi lo slittamento dell’assemblea per l’elezione del presidente federale, che era inizialmente fissata proprio per il 4 novembre.

In particolare, la modifica dello statuto servirà per rispondere alle indicazioni contenute nel cosiddetto emendamento Mulé all’interno del Dl Sport, che prevede il diritto alle leghe sportive professionistiche a un’equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni di riferimento, che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.