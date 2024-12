Intervistato da Kiss Kiss Napoli per 'Radio Goal', l'ex dirigente di Inter, Milan e Napoli Marco Fassone ha parlato della lotta per il titolo: "Antonio Conte non credo partecipi, ma gioca sempre per vincere. È normale che ci siano le solite schermaglie dialettiche, lui è un allenatore fantastico ed è giusto che provi a vincere lo Scudetto no in fondo. Atalanta? La società si è solidicata dal punto di vista nanziario con l’arrivo dei fondi esteri, poi c’è Gian Piero Gasperini che è tra i più bravi in assoluto. È un pelino indietro al Napoli, ma ha dimostrato di potersela giocare con tutti e credo sia una candidata con Inter e Napoli per lo Scudetto".