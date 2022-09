Dopo aver indossato due volte la maglia della Slovacchia, Pavol Farkaš, oggi 37enne, si è presentato di nuovo nel ritiro della sua nazionale ma nelle vesti di interprete del ct Francesco Calzona. Accettata l'offerta che non avrebbe mai potuto rifiutare per nessun motivo, ora Farkas si gode il momento circondato da giocatori del calibro di Milan Skriniar e Stanislav Lobotka: "Questi calciatori meritano ammirazione perché sono grandi nomi per il nostro calcio - ha detto Sport24.pluska.sk -. Sono felice di essere con loro, mi sto divertendo. È davvero una bella sensazione. Forse due settimane fa non mi sarei sognato una cosa del genere, oggi è una realtà che mi rende molto felice".