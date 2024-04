Si intitola "Capitani" l'ultima fatica letteraria di Gianfelice Facchetti. Nel libro si parla di diversi grandi giocatori del passato che hanno indossato la fascia da capitano con le rispettive squadre. Ma non solo: c'è pure uno spazio dedicato ai telegrammi inviati dai tifosi ai loro beniamini dell'epoca. "Sono un pezzo di letteratura non solo sportiva ma civile dell'Italia, in cui emerge il fatto di pesare le parole - ha detto il figlio dell'indimenticabile Giacinto a Sky Sport -. I mittenti erano di qualsiasi estrazione sociale, ma tutti accomunati dalla cura del linguaggio. Non c'erano haters, anche se sicuramente sugli spalti volavano gli sberloni all'epoca. Le reazioni sulla Nazionale erano più forti, dopo il Mondiale del '70 gli azzurri, per esempio, vennero presi a pomodori dopo aver perso contro il miglior Brasile di sempre. C'era un attaccamento differente".

Facchetti, in seguito, parla del mito di Valentino Mazzola e del Grande Torino: "Sono cresciuto a Cassano d'Adda, il paese di Valentino Mazzola. La mia prima maglia è stata del Torino, e la prima maglia non si scorda mai. Mio padre aveva grande rispetto per il Grande Torino, lì giocavano i suoi miti di quando era bambino. Quel Torino era una copia della nazionale, 10/11 giocavano in granata. E' successo che la memoria di quella squadra sia stata oltraggiata qualche giorno fa prima del derby... La fascia di capitano in Italia compare alla stagione successiva a quella di Superga forse perché gli invincibili non c'erano più".

Infine, Facchetti chiude il suo intervento parlando di un altro grande capitano, Gianluca Vialli: "Gianluca è stato l'ultimo premiato in presenza del premio 'Facchetti' che era stato istituito in collaborazione con la Gazzetta dello Sport, quel giorno diede una lezione di grande umanità, senza recitare la parte del premiato come fanno tutti solitamente. Da vero capitano, si mise in gioco davanti a tutti, facendo ridere e commuovendo".