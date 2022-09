Giovanni Fabbian non si ferma più. Alla sua prima esperienza tra i professionisti, il centrocampista di proprietà dell'Inter colleziona reti e ottime prestazioni a servizio della sua Reggina. Dopo il goal col Sudtirol, il classe 2003 si è ripetuto a pochi giorni di distanza col Palermo inaugurando le danze nel netto 3-0 amaranto. Un percorso di crescita in Serie B che prosegue nel migliore dei modi, per la gioia anche della base nerazzurra.