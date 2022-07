Ci sarà anche un po’ di Italia nella finale degli Europei di calcio femminile, in programma domenica pomeriggio a Wembley. La sfida tra Germania e Inghilterra vedrà, infatti, impegnati anche due arbitri del belpaese: Paolo Valeri e Maurizio Mariani sono stati designati dalla UEFA rispettivamente come VAR e AVAR, per completare la squadra che sarà capitanata dall'ucraina Kateryna Monzul. Maryna Striletska e Paulina Baranowska saranno le assistenti, Stéphanie Frappart il quarto ufficiale.