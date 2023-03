European Leagues, l’organismo che riunisce i maggiori campionati nazionali, ha voluto prendere posizione e schierarsi contro la decisione di ampliare il calendario internazionale da parte della FIFA con nuovo Mondiale per club e allargamento della Coppa del Mondo a 48 squadre, presa a loro dire in maniera unilaterale dal massimo organismo del calcio mondiale: "Le leghe europee – si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale dall’associazione dei massimi campionati nazionali – sono preoccupate per gli annunci fatti ieri dal Consiglio della FIFA in merito al nuovo calendario delle partite internazionali, all’ampliamento della nuova Coppa del mondo per club FIFA, all’allargamento in termini di numero di partite della prossima Coppa del mondo 2026 e infine alla presentazione di una nuova competizione annuale per club, di cui le leghe erano completamente all’oscuro. Tutte queste decisioni sono state prese dalla FIFA in modo unilaterale e senza alcun processo di consultazione con molte delle parti interessate del calcio e le leghe in particolare. Sfortunatamente, questa è diventata un’abitudine negli ultimi anni. Ultimamente, le soluzioni degli organi di governo per il calcio si concentrano esclusivamente sull’aggiunta di nuove competizioni e sull’ulteriore espansione delle competizioni esistenti in un calendario calcistico già fortemente congestionato», prosegue la nota.