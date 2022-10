La Nazionale di Roberto Mancini si presenterà in prima fascia al sorteggio dei gironi di qualificazione al Campionato Europeo di Germania 2024. L'appuntamento è fissato alle ore 12 di domenica 9 ottobre a Francoforte: annunciata la presenza anche del presidente della FIGC Gabriele Gravina. Le 53 squadre, inserite in diverse fasce in base alla classifica generale della UEFA Nations League 2022/2023, saranno suddivise in sette gironi da cinque squadre e tre gironi da sei. Al pari della altre tre finaliste della Nations League (Croazia, Paesi Bassi e Spagna), l'Italia sarà sicuramente inserita in un gruppo da cinque squadre per poter partecipare alla Final Four in programma il prossimo giugno.