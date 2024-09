In poche ore gli 8731 biglietti destinati al settore ospiti per il derby di Milano, in programma domenica 22 settembre a San Siro, sono stati esauriti. Ad annunciarlo è stato il Milan sul sito ufficiale.

Non si arresta dunque il sostegno dei tifosi rossoneri verso la squadra, nonostante l'esordio deludente in campionato sotto la gestione Fonseca. Inter-Milan è destinata a diventare la partita dei record per la Serie A: si viaggia verso i 7 milioni di incasso, il sorpasso ai 6,6 milioni di Inter-Juventus (2019) è dietro l'angolo.