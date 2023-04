Intervenuto in conferenza alla vigilia di Sassuolo-Empoli, il tecnico dei toscani Paolo Zanetti è tornato sulla prova di Tommaso Baldanzi nel match di domenica scorsa perso 0-3 in casa contro l'Inter: "A me interessa vedere il Baldanzi visto con l'Inter. Questi ragazzi giovani non hanno problemi di continuità fisica, deve solo fare quello che sa fare. Contro l'Inter gli è mancato solo il gol, ha fatto una partita a tutto campo. Avrebbe potuto vestire la maglia nerazzurra che nessuno, dal punto di vista tecnico, si sarebbe accorto della differenza".