Potrebbe cambiare qualcosa il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti in vista del prossimo appuntamento contro il Lecce, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. La conferma arriva dallo stesso allenatore in conferenza stampa: "Ci sono dei ballottaggi, anche dal punto di vista fisico. Il gruppo è abbastanza omogeno, molti come Satriano, Haas e Grassi si stanno allineando".