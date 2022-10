Intervistato dai colleghi de La Stampa per presentare Torino-Empoli di domenica prossima, Maurizio Corsi, presidente del club toscano, ha ricordato perché ha deciso di puntare su Paolo Zanetti come successori di Aurelio Andreazzoli per guidare la squadra: "E' il tecnico giusto per noi - le sue parole -. Siamo contenti del suo lavoro e siamo sicuri di aver individuato chi farà crescere i nuovi Ricci o Asllani perché Zanetti valorizza i giovani...".