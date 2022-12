Nel tracciare un bilancio del 2022 dell'Empoli, il presidente Fabrizio Corsi pone l'accento sul vivaio della squadra toscana, che promette di sfornare talenti importanti per il calcio italiano ancora per parecchi anni: "Ci sono almeno dieci o dodici ragazzi che possono diventare i prossimi Tommaso Baldanzi, Mattia Viti o Jacopo Fazzini. Giocatori con tutte le carte in regola per arrivare in A, sono un patrimonio. Viti e Kristjan Asllani tra i migliori secondo il Cies? Sono per noi un orgoglio, perché li seguo da quando hanno 10 anni e mi sento partecipe del loro percorso.