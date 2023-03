Fabiano Parisi, esterno sinistro dell'Empoli, è un profilo accostato spesso anche all'Inter. Del suo futuro ha parlato Pietro Accardi, diesse dei toscani, in un'intervista concessa a Pianeta Empoli: "L'agente ha parlato di un addio in estate? Quello che conta è che le parole non le ha dette Parisi. Noi non possiamo controllare quello che un procuratore dice, ma quello che di certo so è che Fabiano pensa unicamente all’Empoli e ha un grande attaccamento a questa maglia. Lui poteva già partire in estate ma ha voluto restare qui e questa è l’unica cosa che fa la differenza".