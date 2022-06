"Abbiamo un accordo di massima con la società rossoblù per il trasferimento del giocatore. Il nostro interesse è grande e lo consideriamo un elemento importante per la sostituzione di Asllani. Speriamo la prossima settimana di trovare la quadra". Così il diesse dell'Empoli, Pietro Accardi, intervistato da TuttoCagliari.net, ha annunciato la stretta di mano con il Cagliari per l'acquisto di Marin, giocatore che sostituirà Asllani, praticamente a breve prossimo giocatore nerazzurro.