Torna di moda la questione Super League e tornano in trincea i club inglesi, che di fronte agli annunci del nuovo Ad Bernd Reichart tornano a mostrare la loro opposizione. A parlare, questa volta, è il co-proprietario del Chelsea Behdad Eghbali, il quale ritiene che non ci sia esattamente la fila di squadre entusiaste di prendere parte a questo progetto: "Penso che lo sport abbia bisogno di partite e contenuti premium di alta qualità, ma non di una Super League. Visto come è fallito l'ultimo tentativo, qualcuno ha ancora appetito per qualcosa del genere? Un paio di squadre in Spagna lo fanno e ne parlano, ma tutti gli altri non vogliono più andarci", ha detto Eghbali a margine di un evento a New York.