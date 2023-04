Quarti di finale che vedranno i Citizens opposti al Bayern Monaco dell'ex Joao Cancelo, che ha lasciato la corte di Pep Guardiola non senza polemiche: "Sarà un grande spettacolo. Sono due squadre che giocano un buon calcio, due grandi squadre, il Bayern gioca insieme da tempo. Sappiamo cosa dovremo affrontare. Speriamo in un bello spettacolo e che possiamo uscirne felici. Se sarà strano affrontare Cancelo? Nel calcio siamo soggetti a queste situazioni. Oggi è il tuo compagno e domani può essere un avversario. Per me sarà normale, come qualsiasi avversario. Dopo la partita sarà un'altra storia. È chiaro che nel calcio non ci sono solo le gioie, bisogna attraversare fasi più difficili. Siccome stava attraversando una fase non bella, gli ho detto di stare tranquillo, di saper aspettare. Tante volte finiamo col perdere la pazienza, ma è normale. Principalmente, in quel momento devi essere calmo per agire in quella situazione. Conosciamo la qualità che ha João e il giocatore che è diventato. Deve essere paziente e continuare a lavorare perché le sue qualità verranno fuori".