Dopo la partita vinta dalla Nazionale bosniaca contro la Finlandia, match dove si è contraddistinto con una doppietta, Edin Dzeko ha parlato ai microfoni dell'emittente BHT1 per commentare l'esito dell'incontro: "Abbiamo mostrato molte cose. Debolezze, cose buone, carattere, soprattutto perché abbiamo tanti giovani che hanno giocato tre o quattro partite in nove giorni, e ci sono stati dei fischi. Quello che abbiamo fatto vale il doppio: abbiamo iniziato molto bene la partita, abbiamo segnato un gol ma avremmo potuto farne anche un altro; purtroppo abbiamo subito due gol da due ripartenze, è sicuramente il risultato di fatica e deconcentrazione. Dopo una stagione dura per tutti noi, non è stato facile giocare: hanno cambiato sei o sette giocatori ed erano più freschi. Siamo andati nel panico dopo il loro secondo gol ma poi abbiamo cambiato tattica e tutto è andato meglio. La Finlandia è una squadra che sa quello che fa e sa giocare, mi sono complimentato con il mister per tutto quello che ha fatto. Il nostro allenatore è qui da poco e i ragazzi hanno bisogno di essere supportati, alla fine l'importante è che abbiamo conquistato tre punti e che ora possiamo riposarci".