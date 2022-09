Dopo aver messo la firma sulla vittoria della Roma contro l'Empoli con un gol e un assist, Paulo Dybala riavvolge il nastro per tornare al momento in cui è stato per diverse settimane free agent una volta scaduto il contratto con la Juve: "E' stata una situazione particolare che non mi era mai capitata in carriera - ha dichiarato l'argentino a DAZN -. Dovevo solo mantenere la calma, avevo bisogno di allenarmi con una squadra perché sapevo che si avvicinava il campionato nell'anno del Mondiale. Non ho mai avuto paura e brutte sensazioni, ho trovato il miglior posto per me".