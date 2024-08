Artem Dovbyk lancia subito la sfida a Lautaro Martinez e agli altri bomber della Serie A. Intervistato da Sky Sport, l'attaccante della Roma promette che proverà a strappare lo scettro del capocannoniere del campionato al Toro, assoluto dominatore della passata stagione: "Essere stato capocannoniere della Liga è molto importante: è un premio che mi dà molta fiducia, proverò a vincerlo anche qui in Italia. Sarà una bella avventura perché sono un attaccante come Shevchenko, voglio dimostrare il mio valore in campo".