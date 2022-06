Due milioni di euro o poco più: questa è la somma che divide Torino e Salisburgo dall'intesa per Oumar Solet, il difensore francese del club austriaco individuato dai granata come sostituto di Gleison Bremer. Secondo quanto riferito da La Stampa, il Toro ha seguito il giocatore per tutta la stagione ottenendo il parere favorevole del ds Davide Vagnati e del tecnico Ivan Juric, che vedono in lui le caratteristiche giuste per sopperire alla partenza del brasiliano. Il Torino, tramite gli agenti del calciatore, è volato in Austria per provare a chiudere la trattativa. Il Toro non vorrebbe spendere più di 10 milioni, la richiesta è di oltre 12.