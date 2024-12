"Ormai l’Atalanta è indubbiamente una delle migliori squadre italiane e anche a livello internazionale hanno fatto un grande percorso, coronato dalla conquista dell’Europa League. Non hanno, a differenza degli altri, l’assillo di dover vincere il campionato per forza, ma tutte le potenzialità per giocarsela fino in fondo". Così Roberto Donadoni analizza in un'intervista a Tuttosport la stagione vissuta finora dall'Atalanta.

Dall'altra parte il Milan ha avuto una stagione altalenante, ma ha brillato contro Inter e Real Madrid, steccando poi con le piccole. Mancanza di motivazione nelle gare non di cartello? "Se fosse davvero così, sarebbe grave. Mi auguro che la poca costanza nei risultati sia dovuta ad altri fattori. La voglia e la determinazione non devono mai mancare in nessuna partita. Il Milan ha buoni giocatori che possono fare veramente bene e lottare per vincere il campionato. Devono fare quell’ultimo step, dando continuità ai risultati positivi".